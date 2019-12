Boerenbedrijven en PSV gaan samenwerken: 'We willen supporters en boeren bij elkaar brengen'

Samenwerking boerenbedrijven en PSV: 'We willen positief in beeld komen'

''We willen met de bedrijven het verhaal vertellen van de agrarische markt'', vertelt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. ''We gaan ervoor zorgen dat onze achterban met de boeren om tafel gaat zitten en gaat praten.'' Er is een skybox gehuurd waar de gesprekken plaats kunnen vinden. Op het shirt van PSV zal niet 'boeren' verschijnen. Wel kunnen in het stadion reclames verwacht worden, vertelt Huub Fransen, directeur van een veevoederbedrijf.

Lobby

De commercieel directeur van de Eindhovense voetbalclub kreeg aan het begin van het voetbalseizoen de vraag of de club iets voor de boerenbedrijven kon betekenen. Niet de boeren zelf maar de bedrijven die aan de boeren leveren willen dat de sector goed in het nieuws komt. ''Het publiek roept altijd boeren, maar wat doet PSV voor de boeren?'', vroeg Fransen aan de commercieel directeur van PSV. En zo ontstond het gesprek om samen te gaan werken.

''PSV is naast een voetbalclub een goed marketingbedrijf. We willen geen reclame voor onszelf maken, maar het gaat om de sector.'' Voor de bedrijven die met de boeren samenwerken is het van groot belang dat het goed gaat met hun klanten. Want als het goed gaat met de boer gaat het bijvoorbeeld ook goed met de veevoederproducent. ''Lobby vind ik een negatief beeld, maar zo kun je het wel zien'', zegt Fransen. ''We proberen onszelf op een goede manier in beeld te brengen.''

Enquête

''Wij willen meer zijn dan een voetbalclub'', zegt Janssen. ''We hebben een enquête gestuurd naar onze achterban over of ze geïnteresseerd zijn in boeren. We kregen tweeduizend reacties en 53 procent wil meer weten over de boeren.'' Die data en mogelijkheden om supporters te bereiken wil PSV vaker in gaan zetten. Ook komen er meer acties. "Die industrie (boerensector, red.) moet groeien, daar zijn we van overtuigd. We doen daar verder geen politieke uitspraken over, maar we willen de partijen bij elkaar brengen.''

Over een jaar hoopt Fransen dat mensen zien dat de boeren op een mooie manier melk, vlees en eieren produceren. ''En dat daar plek voor is in Brabant." Donderdag wordt het contract tussen de boerenbedrijven en PSV getekend. Daarvoor al is het eerste gesprek tussen acht boeren en acht PSV-supporters.