Leerlingen met 'zwaar illegaal vuurwerk' betrapt op Sint Joris College in Eindhoven

Het Sint Joris College in Eindhoven heeft leerlingen deze week betrapt met zwaar illegaal vuurwerk. Veel van de betrapte leerlingen zitten in de tweede klas. De school heeft de politie ingeschakeld en de ouders ingelicht. Het Sint Joris College heeft een sterk vermoeden dat iemand van buiten het vuurwerk aan de leerlingen verkocht.

De bal kwam aan het rollen toen conciërges van het Sint Joris College dinsdag vuurwerk vonden in de tassen van een handvol leerlingen. De politie werd ingeschakeld, zegt directeur Peter van den Eijnde. Het bleek om zwaar illegaal vuurwerk te gaan.

Daarop werden kluisjes en tassen doorzocht, mede op basis van gesprekken met de leerlingen. Daar werd nog meer illegaal vuurwerk bij gevonden. "Je hebt er nooit zekerheid in, maar ik heb goed vertrouwen dat we alles boven water hebben gekregen", zegt de directeur.

Het vuurwerk dat werd aangetroffen, is in overleg met de politie overgedragen aan een bedrijf dat het vernietigt. Hoe zwaar het vuurwerk is, kan de directeur niet zeggen. "Ik ben geen deskundige, maar het heeft echt een behoorlijke explosiekracht. Als dat op de verkeerde plek afgaat, kan dat flinke schade aanrichten." Binnen de school is volgens hem geen vuurwerk afgestoken.

Alert

Het Sint Joris heeft op basis van gesprekken met leerlingen een 'sterk vermoeden' dat het vuurwerk door een onbekend iemand in de buurt van de school aan leerlingen is verkocht. De politie is op de hoogte gesteld, zegt het schoolhoofd, net als andere scholen in de buurt. "Het zou kunnen dat diezelfde persoon het ook bij andere scholen probeert. We hebben opgeroepen om alert te zijn."

Het gebeurt al zeker twintig jaar, zegt de directeur, dat leerlingen vuurwerk afsteken rond deze tijd van het jaar. "Maar zwaar illegaal vuurwerk dat in handen van kinderen van een kwetsbare leeftijd belandt, dat is voor mij een nieuwe ontwikkeling. Dat iemand dat in de buurt van onze school verkoopt, dat ik vind ik erg kwalijk."

Geen besef

De meeste leerlingen die betrapt werden met vuurwerk, zitten pas in de tweede klas. "Die zijn 13 jaar, die beseffen eigenlijk niet wat ze in handen hebben." In een brief roept de school ouders op in gesprek te gaan met hun kinderen en melding te doen bij de politie, mochten zij illegaal vuurwerk bezitten.