Het Knakworstrennen uit Beugen krijgt misschien wel een hoofdrol tijdens het Songfestival

Krijgen typisch Brabantse tradities komend jaar een hoofdrol in de introductiefilmpjes van artiesten die meedoen aan het Songfestival? Als het aan het Klokkenluidersgilde uit Breda en De Jongens van de Knakworst uit Beugen ligt wel. Zij meldden zich aan voor een rol in de zogenoemde postcards.

De postcards worden de komende Nederlandse editie van het liedjesfestijn compleet anders aangepakt. Er komen geen windmolens, klompen of tulpen aan te pas maar alle 41 artiesten moeten mee gaan doen aan een Nederlandse activiteit of traditie. Songfestivalcommentator Cornald Maas uit Bergen op Zoom kwam het nieuws woensdagavond persoonlijk brengen bij De Wereld Draait Door.

In die video’s mogen tradities uit onze provincie natuurlijk niet ontbreken. Nol en John van het Klokkenluidersgilde van Breda zien het wel zitten. “De klok wordt alleen bij speciale gelegenheden geluid, zoals carnaval en de bevrijding”, vertellen de twee aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk.

Klokkenluiden met artiesten

Het gilde hoopt dat de inzending van België bij hen in de kerktoren in de touwen komt hangen om de klok van vierduizend kilo op gang te brengen. “Ze moeten zicht hebben op Europa, en België ligt naast ons.” Een logische keuze dus, vindt ook Cornald Maas.

Het Knakworstrennen wordt al jaren in Beugen gedaan tijdens carnaval. Je gaat bij elkaar op de rug en je rent een wedstrijd. Wie de race wint wordt knakworstkoning of -koningin. De prijs is 11 meter knakworst.

Knakworstrennen

Een plaatje dat perfect bij het Songfestival past, vinden Walter en Stefan van De Jongens van de Knakworst. “Open up is het thema”, legt Walter uit. “En dat past helemaal bij het Knakworstrennen. Iedereen kan mee doen. Man, vrouw, jong en oud. Transgenders staan we ook voor open. Wat dat betreft kan alles. Dat is de kracht van het evenement: verbroedering.”

De 41 postcardvideo’s worden in mei tijdens de drie shows van het songfestival uitgezonden. Of het Bredase Klokkenluidersgilde en het Knakworstrennen ook echt te zien zijn, is nog even afwachten.