Melkveehouders slepen Rabobank voor de rechter, acht van hen komen uit Brabant

Het gaat om melkveehouders uit de directe omgeving van Waalwijk, Oosterhout, Deurne, Helmond, Oirschot, Den Bosch, Gemert en Bergeijk.

De problemen speelden op toen Nederland een systeem van fosfaatrechten invoerde na de afschaffing van het melkquotum in 2015. Bepaalde boeren kwamen in de knel, doordat ze rechten om mest te produceren kregen op basis van het aantal koeien dat ze in de stal hadden, maar niet voor het aantal dieren waarvoor ze vergunning hebben. Dit leverde financiële problemen op voor veehouders die nieuwe stallen hadden gebouwd, maar die nog niet vol hadden staan.

Volgens advocaat van de boeren Olivier van Hardenbroek heeft de bank niet aan haar zorgplicht voldaan. "De Rabobank heeft nooit gewaarschuwd dat het fosfaatrechtenstelsel zou worden ingevoerd. Dat blijkt wel uit het feit dat er gewoon is geïnvesteerd", zegt hij tegen Omroep Brabant. Dat terwijl de bank wist dat een dergelijke maatregel eraan zat te komen, aldus Hardenbroek.

"Dat blijkt alleen al uit de uitspraken in 2017 van voormalig topman Ruud Huirne in de Eerste Kamer. Hij zei bij een deskundigenbijeenkomst dat de bank al jaren wist dat er iets stond te gebeuren rondom fosfaat", zegt Hardenbroek.

Rabobank verrast

In het AD reageert de Rabobank 'verrast' op de dagvaarding. Van Hardenbroek vindt dat vreemd. "We hebben meerdere malen geprobeerd in gesprek te komen met de bank om in gesprek te gaan. We hebben meerdere keren een afwijzingsbrief ontvangen. De Rabobank vindt het de eigen verantwoordelijkheid van de boer om al dan niet te investeren."

Van Hardenbroek staat ook drie melkveehouders uit Uitgeest, Hardenberg en Lelystad bij.