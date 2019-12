5 vragen aan wereldkampioen zeilen Annemiek Bekkering: 'Ik kan ervan genieten'

1. Hoe is het om voor de tweede keer op rij wereldkampioen te zijn?

"We zijn het eerste team dat twee keer een wereldtitel wint in de 49erFX. Dat is wel bijzonder en dat we nu twee keer achter elkaar het wereldkampioenschap winnen is helemaal mooi'', vertelt Annemiek. Toch zal het duo niet lang kunnen nagenieten van hun wereldtitel. "Over twee maanden moeten we de titel alweer verdedigen op het WK 2020 in Melbourne."

Bekijk hier de video van de finale van het WK 2019 en lees daarna verder:

2. Hoe bereiden jullie je voor op het Wereldkampioenschap in 2020 (dat vanwege de Spelen al in februari is)?

"We nemen nu tot de kerst even rust om na te genieten. Daarna gaan we evalueren wat er goed ging en wat er beter kan. Op 19 januari gaan we naar Australië om daar te trainen. We hebben gemerkt dat we het voor een groot evenement fijn vinden om een trainingskamp te houden, vaak doen we dat in het land waar het wedstrijd wordt gehouden.''

3. Met het WK 2019 achter de rug, zullen jullie flink aan de bak moeten. Het WK 2020 en de Olympische Spelen van 2020 volgen elkaar in een rap tempo op. Hoe vind je de balans tussen tussen grote eindtoernooien?

"Als het een drukke periode is als deze is het belangrijk dat er een duidelijke planning is. We hebben gemerkt dat we door de jaren heen steeds beter kunnen plannen. We vinden een goede balans door trainingen af te wisselen met rust. Met die balans kunnen we de vele toernooien goed volhouden."

4. Wat zijn jullie kansen op de Olympische Spelen in Tokio?

"We willen tijdens de Olympische Spelen voor de medailles gaan. Eigenlijk telt voor ons alleen de pure winst. We willen onze plek verstevigen en dat kan alleen door goed te presteren. Het WK is ons laatste piekmoment voor de Olympische Spelen. Toch is het juist fijn dat er nog zo een groot toernooi voor de Olympische Spelen zit. Je kan dan weer oefenen met de druk. Hoe meer belangrijke wedstrijden we zeilen hoe beter we met de druk om kunnen gaan."

5. Hoe voelt het om de beste te zijn en favoriet voor goud?

"Ik ben blij dat we wereldkampioen zijn, maar het zit in het zeilen erg dicht op elkaar en iedereen maakt eigenlijk kans op de winst. Als ik dan toch een team als grootste concurrent moet noemen is het denk ik toch Brazilië. De Brazilianen kunnen net als wij goed omgaan met verschillende weersomstandigheden. Naast Brazilië heb je denk ik nog vijf landen die kans maken. Het zal erom spannen, maar we gaan voor de winst."