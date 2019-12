Berg valse merkkleding in beslag genomen in Eindhoven, verdachte aangehouden

De politie heeft woensdag in Eindhoven een berg valse merkkleding in beslag genomen. Het gaat volgens een wijkagent om enkele honderden kledingstukken. De vondst werd gedaan in de wijk Achtse Barrier. De politie kreeg een tip ‘en die bleek te kloppen’, zo laat de wijkagent weten.

In verband met de zaak is een verdachte aangehouden. Hij moet zich bij justitie verantwoorden. Alle kledingstukken die in beslag zijn genomen, worden vernietigd. Het gaat onder meer om kleding die zogenaamd van Givenchy zou zijn.

De wijkagent benadrukt dat nepkleding niet onschuldig is. Hij verwijst naar een aflevering van de televisieserie Ellie in de handel waarin voormalig politieagent Ellie Lust een fabriek waar namaakkleding wordt gemaakt, bezoekt. In juni werd in Eindhoven ook al een illegale winkel met 350 stuks valse merkkleding opgerold.