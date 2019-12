Superfan John uit Tilburg grijpt mis na urenlang in de wachtrij voor Songfestivalkaarten

Nieuwe kansen in januari en maart

John vertelt teleurgesteld dat hij baalt. "Vanaf half negen was ik al bezig. Er zijn nog geen tranen, want er is nog hoop. In januari en maart zijn er nog twee kansen om tickets te scoren", vertelt de superfan. De eerste ronde tickets voor het Eurovisie Songfestival was binnen twintig minuten uitverkocht. Mensen konden tickets kopen voor halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en voor zes generale repetities.

Op twee laptopschermen naast elkaar op de keukentafel van John was vanaf twaalf uur dezelfde boodschap te lezen: ‘Dit is een automatische wachtrij’. “Er liep geen balkje mee met ‘je bent nummer zoveel’. Dat maakte het extra spannend", zegt John.

248,50 euro

John is superfan van het Eurovisie Songfestival. Daarom ging hij voor 'de hoofdprijs', een ticket voor de finale op 16 mei in de Rotterdamse Ahoy. Een kaartje in de eerste ring van de arena kost 248,50 euro. "In totaal is het een flink bedrag. Het gebeurt gelukkig niet ieder jaar."

Via de website gaf de organisatie aan dat het geen zin heeft om meerdere browsers open te zetten. Daarnaast raadden ze ernstig af om je browser te refreshen. De pinpas van John lag in ieder geval klaar.

65.000 tickets

Om twaalf uur startte de online kaartverkoop. Er zijn negen shows in Ahoy, in totaal kunnen 65.000 mensen het Eurovisie Songfestival bijwonen in Rotterdam. De prijzen van de tickets variëren tussen de 18,50 euro tot bijna 250 euro.

Eerste ronde kaarten voor het Eurovisie Songfestival zijn uitverkocht na 22 minuten.



