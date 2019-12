Teun en Evert gingen tafels maken in het schuurtje van hun ouders, nu hebben ze 55 man personeel

Teun en Evert Antonissen begonnen vijf jaar geleden in het schuurtje van hun ouders in Leende. Jonge jongens waren het, van net 18 en 24. Ze maakten houten tafels en probeerden die via internet te verkopen. Met succes, want nu runnen ze een miljoenenbedrijf met 55 man personeel: “We weten niet waar het eindigt.”

De broers zaten toen nog op school. Evert volgde een opleiding tot meubelmaker. In de kerstvakantie begonnen ze met het maken van tafels. Want toen zijn broer Teun in Eindhoven op kamers ging, wilde hij een bartafel. Bestaande tafels vonden ze niet zo geschikt, dus maakten er zelf een.

Die tafel viel zo goed in de smaak bij bezoekers, dat de broers de stoute schoenen aantrokken. Ze plaatsten een advertentie op Marktplaats en dat werkte. Tijdens de kerstvakantie maakten ze de ene na de andere tafel.

Aanhanger vol planken

Teun Antonissen: “We hebben toen bij de leverancier in België een aanhanger vol planken gehaald. In de kerstvakantie hebben we elke avond en dag staan lijmen. Zelfs zo lang dat onze moeder kwam vragen of we kerst kwamen vieren. Dat was voor haar wat minder, maar we wilden onze vrije tijd gebruiken om meters te maken.”

1 januari 2015 begonnen de broers dan echt. Ze maakten zo’n vijf tafels per week. Het was niet meteen een succes. Teun: “We hadden veel problemen. Na de eerste strenge winter gingen veel tafels open staan. Het hout was niet droog genoeg. Die moesten we allemaal ophalen met de aanhanger. Je leert ervan.”

Enorme showroom

Ondertussen is Teun 29 en Evert 24. Ze hebben een enorme showroom in Heeze, die ze met trots laten zien. De klanten van Table du Sud moesten vanuit de showroom de werkplaats kunnen zien. En dus kwam er een groot raam met uitzicht op tientallen tafels die in productie zijn. “Dan zien ze dat het in Nederland gemaakt is. Ze staan in de winkel maar ook in de werkplaats.”

Evert klinkt al gepokt en gemazeld. Samen met zijn broer geeft hij dan ook leiding aan tientallen mensen. “Het is voor weinig mensen weggelegd om op zo’n jonge leeftijd samen met je broer zo’n bedrijf te bezitten en te besturen. Het is een hele verantwoording die we met ons meedragen. We moeten voor alle mensen iedere maand zorgen dat het loon er is.“

Naast Heeze zijn er nog meer showrooms en er moet er volgend jaar nog een bij komen. De mannen blijven er nuchter onder. Teun: “Dit stond er niet in een keer. Het is in fases gegaan. Als ik hier sta, zie ik wel dat er het een en ander gebeurd is en daar zijn we wel trots op.” En aan ambities geen gebrek: “Wat we nu doen willen we nog wel een paar keer verdubbelen!”

Bekijk de video om meer te zien over deze succesvolle broers.