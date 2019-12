76 strooiwagens en 171 schuivers staan klaar voor een strenge winter

Rijkswaterstaat is klaar voor hevige sneeuwval en ijzel. In heel Brabant staan er 76 strooiwagens en 171 schuivers klaar. Die moeten de zo'n vijfhonderd kilometer snelweg in de provincie 'zwart' houden. Daarvoor ligt 14.000 ton zout klaar in de loodsen van de provincie en Rijkswaterstaat.

Liesbeth Hendrix is verantwoordelijk voor alle snelwegen Oost-Brabant. "Ik heb liever een meter sneeuw dan een kwakkelnacht. Dan kan alles de weg op en kunnen we de wegen zwart houden." Vanuit Den Bosch, Oirschot, Uden en Geldrop stuurt ze de strooiploegen aan.

Kosten

Hendrix houdt de temperatuur van het wegdek en de vochtigheid in de gaten via sensoren in de weg en weerhutten langs de weg. "Een lastige taak omdat je niet zomaar een strooiwagen de weg op stuurt. Een strooibeurt op de snelwegen in Oost-Brabant kost ongeveer 30.000 euro en je wilt niet onnodig het milieu belasten." Maar bij twijfel of er gestrooid moet worden is de regel: strooien.

Liesbeth en haar driehonderd collega's (voor Brabant en Limburg) zijn van begin oktober tot eind april 24 uur per dag standby om in actie te komen. Vrachtwagenchauffeur Math Goossens is een van hen. Hij zit al veertien jaar op de strooiwagen. "Indrukwekkend om te doen", zegt Goossens als hij in zijn vrachtwagen stapt. "We zorgen ervoor dat anderen veilig de weg op kunnen." Normaal vervoert Math zand, grond en grind. "Als het koud wordt doen we dit erbij. Vanaf oktober heb ik mijn telefoon altijd bij, voor het geval dat."

Bijzonder materiaal

Voor de vrachtwagen van Math zit een megagrote schuiver. "Dat is voornamelijk om spitsstroken sneeuwvrij te maken. Met deze schuiver kunnen we de sneeuw over de vangrail schuiven. Met een gewone ploeg gooi je de sneeuw tegen de vangrail en dan blijft het op de weg liggen.''

Maar ook de Fire Storm werd donderdag getoond. Deze vrachtwagen kan hardnekkig ijs van de wegen verwijderen. "Hier hebben we er twee van in Nederland", vertelt Liesbeth Hendrix. "Hij is in het zuiden van het land twee keer ingezet. Uit de sproeikoppen komt een chemische vloeistof waarna het ijs verdwijnt."