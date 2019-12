Bram verkoopt bewust geen knalvuurwerk meer: 'Wil niet wachten tot het fout gaat'

Nu ligt er nog geen vuurwerk in zijn magazijn. Dat komt pas op het allerlaatste moment. En als het vuurwerk komt, is het assortiment in ieder geval een stuk kleiner dan voorgaande jaren. Dat doet hij op verzoek van de hulpdiensten. "De hulpdiensten hebben aan de overheid gevraagd of zij iets wil doen aan de knallers en pijlen, want daarmee worden zij bestookt."

Daarom gaat het roer om bij de Tilburgse vuurwerkverkoper. De harde knallers en pijlen zijn niet meer in zijn winkel te verkrijgen. In het assortiment zit alleen nog maar siervuurwerk en één pijl. Die pijl is bedoeld voor mensen die toch graag een wenspijl afsteken. "Deze pijl is biologisch afbreekbaar. Als hij ergens landt in de natuur, blijven er geen plastic dopjes over."

De pijlen zitten niet meer in het assortiment, de potten wel.

Verantwoordelijk

Dat die ene pijl biologisch afbreekbaar is, is geen toeval. De pizzeria trekt veel klanten met de grote vegetarische menukaart. De dierenliefhebbers stelden kritische vragen over het vervuilende en gevaarlijke vuurwerk.

"Die mensen kunnen we ook gewoon recht in de ogen aankijken. Wij verkopen nu enkel mooi siervuurwerk voor 's nachts." Dat niet alleen, als enige verkoper in de Reeshof voelt hij ook de verantwoordelijkheid voor zijn wijk. "Als er iets gebeurt, is het fijn om te weten dat het niet ons vuurwerk is."

Vuurwerkdiscussie

Met het Belgische Poppel nét over de grens is het bijna onoverkomelijk dat er geknald gaat worden in de wijk. Toch hoopt de Tilburger een signaal af te geven. "Het zijn pubertjes die de straat op gaan en echt niet alleen om twaalf uur 's nachts vuurwerk afsteken. Daar wordt een cultuur gecreëerd. Dat begint met een paar knallertjes en na een paar jaar wordt het meer. Waarom zou je dat in de hand helpen?"

Van Beurden wil niet wachten op een landelijk beleid voor de verkoop van vuurwerk. Hij is bang dat het daarvoor eerst goed fout moet gaan. Daarom neemt hij nu duidelijk stelling in de vuurwerkdiscussie. "Je kunt ondernemen en alleen maar geld verdienen, maar ondernemen is ook een vorm van bestaan. Waarom zou je niet kiezen voor een bestaan waarin je niet wakker hoeft te liggen of die discussie hoeft te voeren. Wij nemen die verantwoordelijkheid als ondernemer. Dan maar iets minder omzet."