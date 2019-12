Voetganger zwaargewond na ongeluk met auto in Elsendorp

Een voetganger is donderdagavond zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto in Elsendorp. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur op de Zeelandsedijk (N277) in Elsendorp. "De melding was dat er iemand is overreden, maar dat is niet duidelijk. We onderzoeken nu wat de toedracht van het ongeluk was", laat een politiewoordvoerder weten.

Trauma-arts

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en een ambulance, kwamen naar de plek van het ongeluk. Een trauma-arts is vanuit de helikopter met het slachtoffer meegegaan in de ambulance. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Er loopt geen voetpad langs de provincialeweg. De N277 is in beide richtingen dicht vanwege politieonderzoek.