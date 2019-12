PSV sluit teleurstellende Europese campagne af met gelijkspel tegen Rosenborg

Cody Gakpo over de knie bij een speler van Rosenborg. (Foto: ANP)

PSV heeft de Europese campagne afgesloten met een teleurstellend gelijkspel tegen Rosenborg (1-1). Mohamed Ihattaren scoorde het doelpunt voor de ploeg uit Eindhoven. In de wedstrijd tegen de opponent uit Noorwegen stond alleen de eer nog op het spel.

“De laatste Europese wedstrijd van PSV dit seizoen verdiende de schoonheidsprijs zeker niet. Het spel van PSV was verre van goed. Veel slordigheden en weinig beleving zorgde voor een uitermate saaie eerste helft", aldus PSV-watcher Job Willemse na afloop van de wedstrijd.

"Ook de spelers die een kans kregen (Boscagli, Guti, Bruma en Gakpo) overtuigden allerminst. En deze wedstrijd was er juist voor om een gevoel gevoel te krijgen richting zondag, als PSV het opneemt tegen Feyenoord in Rotterdam. Goed spel en een goed resultaat zou daar aan bijdragen. Maar vooral dat eerste was dus niet goed aan Eindhovense zijde."

"Komend weekend wacht dus de echte test voor PSV tegen een serieuze tegenstander in een volgepakte Kuip. PSV moet het voetballend echt beter doen dan vanavond om nog iets te kunnen maken van het seizoen in de competitie. Maar uitwedstrijden en PSV is nog geen goede match gebleken. De laatste uitzege dateert van 3 oktober, toen Rosenborg werd verslagen. Taak aan Mark van Bommel en zijn ploeg om daar een eind aan te maken.”