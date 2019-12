'PSV zal weinig vertrouwen putten uit het veldspel', Eindhovense ploeg speelt gelijk tegen Rosenborg

“De laatste Europese wedstrijd van PSV dit seizoen verdiende de schoonheidsprijs zeker niet. Het spel van PSV was verre van goed. Veel slordigheden en weinig beleving zorgde voor een uitermate saaie eerste helft", aldus PSV-watcher Job Willemse na afloop van de wedstrijd.

"Ook de spelers die een kans kregen (Boscagli, Guti, Bruma en Gakpo) overtuigden allerminst. En deze wedstrijd was er juist voor om een gevoel gevoel te krijgen richting zondag, als PSV het opneemt tegen Feyenoord in Rotterdam. Goed spel en een goed resultaat zou daar aan bijdragen. Maar vooral dat eerste was dus niet goed aan Eindhovense zijde."

Goed gevoel

PSV wilde graag een goed gevoel overhouden aan dit duel, om zo toe te leven naar de echte test van komende zondag tegen Feyenoord. Voetballend gezien zal PSV er zeker geen heel goed gevoel aan overhouden, maar volgens PSV-aanvoerder Denzel Dumfries zit het met het gevoel wel goed. "Los van het spel tegen Rosenborg merk ik op de training en in de kleedkamer dat het vertrouwen weer begint te komen en dat we onze rug aan het rechten zijn."

Uitzege

Zondag zal PSV moeten winnen in Rotterdam. Dat is niet alleen maar cruciaal voor het gevolg van de competitie, het kan ook zomaar eens van belang zijn voor trainer Mark van Bommel. Maar PSV en uitwedstrijden: het is geen goede match de laatste negen à tien weken. PSV won op 3 oktober voor het laatst op vreemde bodem, op bezoek bij Rosenborg. Een paar dagen eerder boekte de ploeg van Van Bommel de tot nu toe laatste eredivsie-uitzege op bezoek bij PEC Zwolle.

