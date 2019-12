Dodelijk ongeval Loon op Zand, voetganger overleden na aanrijding met auto

Bij een ongeluk op de Kloosterstraat in Loon op Zand, is vrijdagochtend een dode gevallen. Het gaat om een voetganger die werd aangereden door een auto. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

De aanrijding vond iets voor achten plaats. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is onduidelijk of de helikopter ook daadwerkelijk is geland. Ook kwamen meerdere ambulances naar de Kloosterstraat, maar hulpverlening mocht niet meer baten.