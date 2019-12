Verwarring na dodelijk ongeval in Loon op Zand, 'voetganger liet zich bewust aanrijden'

Er is verwarring ontstaan na de zelfdoding vrijdagochtend in de Kloosterstraat in Loon op Zand. Een voetganger liet zich bewust aanrijden en overleed ter plekke. Nu blijkt dat er een nog ander voertuig bij het dodelijke ongeval betrokken is. Daarom is de politie op zoek naar nieuwe getuigen.

Een automobiliste was vanochtend flink overstuur nadat ze dacht dat zij degene was die de man had geraakt. Maar tijdens het verhoor en na sporenonderzoek op haar auto bleek dat zij niet degene is die de man heeft aangereden. Daarom denkt de politie nu dat er een andere bestuurder bij is betrokken en is doorgereden.

Volgens de politie is er geen twijfel over zelfdoding. Dat zou blijken uit getuigenverklaringen. Meerdere getuigen zagen de man verward over straat lopen.

Traumahelikopter

De aanrijding vond iets voor achten plaats. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is onduidelijk of de helikopter ook daadwerkelijk is geland. Ook kwamen meerdere ambulances naar de Kloosterstraat, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn: www.113.nl of 0900-0113.