Michael van Gerwen grote favoriet voor winnen PDC WK darts: 'Hij is helemaal opgebloeid'

De 'onehundredandeighties' schallen de komende weken weer door de huiskamers, want vrijdagavond begint het PDC WK darts. Het toernooi - waarop icoon Raymond van Barneveld afscheid neemt - duurt tot en met woensdag 1 januari. De Brabantse aandacht is gericht op Benito van de Pas, Jelle Klaasen en regerend wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar wordt gezien als de grote titelfavoriet in Londen. "Wie hem van de titel kan houden? Ik denk niemand."

'Ja, die favorietenrol is helemaal terecht", meent dartsverslaggever Arjan van der Giessen. "Dat heeft hij afgedwongen met zijn prestaties van de laatste jaren. Af en toe heeft hij een dipje gehad. Afgelopen zomer ook weer, in Blackpool bijvoorbeeld. Daar verloor hij in de tweede ronde van de Engelsman Glen Durrant. Maar sinds zijn vrouw Daphne zwanger is - ze verwachten een zoon - is Michael helemaal opgebloeid. Dat zie je ook aan zijn resultaten. Van de laatste zes grote toernooien won hij er vier, dus hij is de te kloppen man."

Grote onbekende

Grote vraag is wie de Vlijmenaar van de titel zou kunnen afhouden. "Eigenlijk ben ik geneigd te zeggen: niemand. Er is er één die dit jaar een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat is Gerwyn Price. Hij heeft Michael in de halve finale van het Grand Slam of Darts-toernooi in Wolverhampton verslagen. Dat was zijn eerste overwinning op Michael. Daarvoor had hij nooit van hem gewonnen tijdens een groot toernooi. Maar dit WK wordt er niet gespeeld in legs maar in sets. In de finale moeten zeven sets gewonnen worden, in een best of five. Hoe langer een wedstrijd duurt, hoe meer dat in het voordeel is van Michael. Omdat hij beter in staat is zo'n lange wedstrijd goed in te delen. Dus hij is favoriet nummer één."

Van Gerwen komt deze vrijdag in actie aan het eind van de avond. Bredanaar Jelle Klaasen start aan het begin van de avond. Hij komt in de voorronde uit tegen Kevin Burness. "Die Brit kent niemand echt goed", vertelt Van der Giessen. "Burness heeft zich op het laatste moment geplaatst voor het WK, net als Benito van de Pas. Hij is een compleet onbekende voor iedereen. Ik ken hem ook niet. Ik weet niet wat ik van hem moet verwachten. Jelle ook niet, maar die moet uitgaan van zijn eigen kracht."

Aangepaste worp

Volgens de dartsverslaggever uit Empel zou Klaasen normaal gesproken die eerste wedstrijd moeten kunnen winnen. "In dat geval krijgen we tijdens de laatste wedstrijd van de avond de Brabantse clash Michael van Gerwen-Jelle Klaasen. Dat is een interessante wedstrijd. Dan draait het om drie gewonnen sets. Als Jelle super is en Michael niet, zou Jelle een kans hebben. Maar alleen als aan allebei die voorwaarden wordt voldaan. Maar dat verwacht ik niet, hoor. Als Michael in zijn normale niveau haalt en Jelle ook, dan gaat Jelle verliezen."

Klaasen kende geen geweldig dartsjaar. "Hij heeft flink last gehad van een polsblessure", weet Van der Giessen. "Daar heeft hij zijn worp op aangepast. Ik weet niet hoe hij er nu voor staat en ik denk dat hij dat zelf ook niet goed weet. Hij gooit nu wat minder hard, zodat hij minder kracht hoeft te zetten met zijn pols."

Dramatisch jaar

Benito van de Pas is de derde Brabander die in actie komt tijdens het WK. De Tilburger kende volgens Van der Giessen 'een dramatisch jaar'. "Hij dreigde zelfs buiten de top 64 van de ranking te vallen. Dan zou hij zijn Tourcard kwijtraken. Dat hij zich geplaatst heeft voor dit WK is heel mooi. Hij zegt dat hij weer goed in vorm begint te raken, dat hij helemaal gewend is aan zijn nieuwe pijlen. Want daarmee is het allemaal begonnen. Hij is veranderd qua pijlen omdat zijn oude pijlen te vaak uit het dartsbord vielen. Hij gooit namelijk zachtjes."

Van de Pas komt volgende week woensdag voor het eerst in actie, tegen Gabriel Clemens, Een enorm moeilijke tegenstander, volgens Van der Giessen. "Clemens is op dit moment de beste Duitser", vertelt hij. "Gabriel presteerde de laatste major-toernooien erg goed. Als Benito al van hem wint, moet hij daarna tegen een andere Duitser, Max Hopp. Hij heeft het niet getroffen met de loting."

Mindset

Voor Raymond van Barneveld wordt dit het laatste wereldkampioenschap waaraan hij deelneemt. Hij stopt met darts op het hoogste niveau. De Hagenaar treft zaterdagavond de Amerikaanse veteraan Darin Young. "Normaal gesproken zou ik zeggen dat Raymond de eerste ronde van Young wint. Maar wat is normaal?", vraagt de dartsverslaggever zich af. "Raymond speelt niet alleen tegen een tegenstander, maar ook tegen zichzelf. Ik hoop dat hij niet denkt dat dit zijn laatste wedstrijd op zijn laatste WK kunnen zijn, maar dat hij de wedstrijd ingaat met het idee: ik ga dit duel winnen."

"Op het moment dat hij dit laatste kan bewerkstelligen, als zijn mentaliteit goed is, zie ik hem in de eerste ronde winnen en zie ik hem in de tweede ronde ook Jeffrey de Zwaan verslaan. En wie weet wat daarna allemaal mogelijk is... Dan zou hij Vincent van der Voort of Dave Chisnall kunnen treffen. Het hangt bij Raymond vooral van zijn mindset af. Als die goed is, kan hij Kerstmis halen. Ik denk niet dat hij het toernooi gaat winnen, dat is te hoog gegrepen. Maar wie weet, een plaats bij de laatste zestien of de laatste acht? Dat zou voor hem een mooie afsluiting zijn van een imposante carrière."