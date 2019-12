Jan Heintze over Feyenoord-PSV: 'Door de vijandige sfeer in De Kuip kun je beter gaan spelen'

Volgens hem hing er altijd een bepaalde druk om die duels heen. "Je krijgt dan te maken met ontzettend veel mensen die tegen je zijn. Die sfeer kan er ook voor zorgen dat je beter gaat voetballen en dat je het als een soort stimulans gaat zien", vertelt Jan Heintze in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Herinnering

"Als ik aan de wedstrijd Feyenoord-PSV denk, komt meteen de verloren halve finale van de UEFA Cup in 2002 bovendrijven. De wedstrijd werd gespeeld in De Kuip en het leek wel of we daar moesten verliezen. Uiteindelijk verloren de Eindhovenaren na penalty's met 5-4.

Jan ziet de linksbackpositie toch wel als probleem. "Ze hebben twee nieuwe linksbacks gehaald, en ze hebben Michal Sadílek op die positie staan. Ik vind hem gewoon een middenvelder en geen linksback", vertelt de oud-PSV'er die zelf ook linksback was.

Trainer Mark van Bommel over de wedstrijd tegen Feyenoord: