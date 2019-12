Kan PSV wel winnen van Feyenoord? Volg hier de persconferentie [LIVE]

PSV hoopt zondag voor het eerst sinds tijden weer een wedstrijd buiten Eindhoven te winnen. Maar, dat moet gebeuren in de Kuip, een stadion waar PSV het juist vaak moeilijk heeft.

PSV staat dit seizoen na zestien speelronden al op zeventien verliespunten. De laatste zege in de competitie buiten het Philips-stadion was eind september bij PEC Zwolle (0-4). In de Europa League won PSV op 3 oktober nog in Noorwegen van Rosenborg BK met 1-4.

Daarna volgde een heel slechte reeks: