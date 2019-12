Demi (19) wil met kerst graag gourmetten met haar gezinnetje, maar dat kan alleen met Secret Santa

Demi is 19 en heeft een dochtertje van ruim één jaar oud. De zwangerschap was niet gepland, maar na goed overleg besloten zij en haar vriend om het kindje te houden.

Een moeilijke beslissing, want de omstandigheden waren verre van ideaal. Een vast inkomen was er niet. Al snel ging het mis. "We hebben toen een creditcard aangeschaft om spullen voor de baby te kopen. Een co-sleeper, kleertjes, spullen voor de babykamer. Al snel liep de schuld natuurlijk hoog op. Spijt als haren op mijn hoofd natuurlijk. Maar toen was het kwaad al geschied."

Geen vetpot

Demi en haar vriend leven nu van 70 euro per week. Dat krijgen ze van hun bewindvoerder. Geen vetpot, maar ze proberen er het beste van te maken. "Van die 70 euro gaat er al zo'n 25 euro per week naar de kleine. Luiers, fruit, voeding. Dan blijft er weinig over", zegt Demi.

Haar vriend werkt zes dagen per week als chauffeur. "Zo proberen we zoveel mogelijk af te lossen." Zelf werkt Demi nog niet. Ze heeft geen opvang voor haar dochter en kan de kinderopvang niet betalen. "Ik zou zo graag willen, maar het gáát nu gewoon nog niet."

Secret Santa

Maar nu in de kerstperiode is er een klein beetje licht in de duisternis. Demi besloot zich aan te melden op de Facebookpagina 'Secret Santa's'. Een hulpplatform voor gezinnen die het financieel zwaar hebben. De pagina is in het leven geroepen door Sandra Benedick Elzinga uit Friesland. Binnen de kortste keren meldden zich alleen al in Brabant meer dan 400 gezinnen aan.

Donateurs kunnen een gezin uitkiezen dat zij willen helpen met bijvoorbeeld een pakket met levensmiddelen of cadeautjes voor onder de boom. Ook Demi kreeg zo hulp. Waardebonnen om iets leuks te kopen voor haar kindje en de mogelijkheid om voor het eerst in jaren weer te gourmetten met haar gezin deze kerst.

Schuldsanering

"Het geeft een beetje lucht in deze tijd", zegt Demi. Want voorlopig zijn ze nog niet van hun schulden af. "We werken er nu heel hard aan, maar het is maar de vraag of we worden toegelaten tot een schuldsaneringstraject." Omdat haar vriend zo hard werkt en dus een inkomen heeft, komt het gezin niet in aanmerking voor aanvullende regelingen. Demi haalt haar schouders op. "We hebben het er zelf naar gemaakt. Nu moeten we het ook oplossen."

Wie aan de actie mee wil doen, kan zich aanmelden via de Facebookpagina 'Secret Santa 2019 VDM'. Als Secret Santa kun je zelf kiezen aan welk gezin of persoon je gekoppeld wilt worden en wat je wilt geven. Dat kan een kerstpakket zijn, cadeaus voor onder de kerstboom of levensmiddelen.