Tientallen agenten zoeken in Antwerpen naar vermiste Max Meijer (23)

De zoektocht focuste zich op en rond de Rijnkaai, in Antwerpen ook wel bekend als 'het Eilandje'. "We zochten naar aanwijzingen die ons naar hem zouden kunnen leiden of waar we verder mee zouden kunnen in ons onderzoek", vertelt een woordvoerder van de Belgische politie. "Helaas heeft de actie niets opgeleverd."

Het gebied waar werd gezocht is door de Belgische politie uitgekozen omdat uit camerabeelden blijkt dat Max in ieder geval niet verder is gelopen dan die omgeving. Op camerabeelden werd hij voor het laatst gezien in de Amsterdamstraat.

Telefoongegevens

Eerder onderzocht de lokale recherche al telefoongegevens van Max. "Ook dat onderzoek heeft niets opgeleverd wat ons verder helpt." Wel is duidelijk dat de telefoon van Max niet buiten Antwerpen is geweest. Vooralsnog staan er geen verdere zoekacties gepland.

Max ging zaterdagavond samen met een vriend op stap in de Belgische havenstad. De twee aten zondagochtend vroeg nog een broodje bij dönerzaak, Kababu aan de Schippersstraat. Max had zij eten eerder op en liep alvast vooruit naar zijn auto om een sigaret te roken. Toen de vriend bij de auto aankwam, was Max nergens te bekennen. Familie en vrienden hebben dinsdag geflyerd in Antwerpen.

