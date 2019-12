Echte Van Gogh onder ander schilderij? Misschien zei hij wel: 'Ach jungske, hier hedde een duukske'

Is er nu dan eindelijk een Van Gogh in Nuenen? Het begint stiekem te kriebelen bij kunsthandelaar Art Dumay. Daar werd een schilderij van Anthon van Rappard onderzocht en naast een tweede, nu ook een derde laag in het schilderij ontdekt. En die onderste laag zou wel eens van Van Gogh kunnen zijn.

Wat in ieder geval vast staat is dat Anthon van Rappard en Vincent van Gogh in mei 1884 tien dagen samen hebben geschilderd in Nuenen. Ze waren die dagen intensief met elkaar op pad en schilderden dezelfde wevershuisjes.

Melanie Dumay fantaseert: “Het zou toch zo mooi zijn als ze naast elkaar hebben gezeten. Dat Anthon van Rappard zei: 'Goh, ik wil wat uitproberen' en dat Van Gogh reageerde: ‘Ach jungske, gij hèt ook gin geld. Hier hedde een duukske.”

Zekerheid hebben ze niet, maar de drie lagen komen wel midden in het schilderij samen. Een lichtpunt midden in het schilderij is in het stilleven daaronder de pit van een abrikoos en past in de derde laag precies als zon aan de horizon.

Vooralsnog is het vooral het mysterie achter het schilderij dat triggert. Nieuw onderzoek kost veel geld, maar er zijn zeker nog mogelijkheden. “We zullen de lagen nooit fysiek van elkaar halen, maar digitaal kan dat wel. En we kunnen internationaal kijken of er nog een nieuwe techniek is om de onderste laag naar voren te halen.”