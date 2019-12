Boeren bereiken Eindhoven Airport, luchthaven waarschuwt voor extra reistijd

De groep is onder politiebegeleiding naar de luchthaven geleid. De trekkers blokkeren volledig de uitgang van de parkeergarage. Daardoor staan tientallen vertrekkende automobilisten vast.

Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor een langere reistijd richting het vliegveld. Het luchtverkeer is nog niet verstoord geraakt door de situatie, zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Maar dat komt voornamelijk door het feit dat de mensen die nu moeten vliegen al eerder binnen waren en al lang door de security zijn." Wel verwacht hij dat de luchthaven zeer slecht bereikbaar is. Mogelijk heeft dit later gevolgen voor het vliegverkeer.

Rondjes rijden

De boeren zijn nu opgesplitst in meerdere groepjes. Het deel dat nu op de luchthaven staat wil rondjes gaan rijden rond het vliegveld. Een aantal andere trekkers zijn verkeerd gereden en zijn zijn van plan om alsnog richting het vliegveld te komen. De laatste groep gaat terug naar het provinciehuis in Den Bosch.

