Dealer die drugs per post verstuurde moet vier jaar de cel in

Een 35-jarige Eindhovenaar moet van de rechtbank in Den Bosch vier jaar de cel in. De man hield zich jarenlang bezig met drugshandel vanuit zijn woning. Het geld dat hij daarmee verdiende, waste hij vervolgens wit.

In maart vond de politie grote hoeveelheden soft- en harddrugs in de woning van de man. Bovendien vond de politie bewijs dat hij ook in drugs handelde. Dat deed hij onder meer via het dark web, een verborgen deel van het internet. Daar sloot hij tussen augustus 2014 en maart 2019 meerdere drugsdeals. De verkochte drugs werden verpakt en verstuurd via de post. Zo gingen de drugs uit Eindhoven de hele wereld over.

Vals geld

Volgens de officier van justitie was de man ook een valsemunter. Hij had 646 valse briefjes van honderd euro. Volgens de rechtbank stond niet vast dat hij wist dat het vals geld was.

Volgens de rechtbank is een celstraf van vier jaar op zijn plaats. De rechtbank houdt er ook rekening mee dat de verdachte eerder is veroordeeld vanwege drugs, maar dat dit hem er kennelijk niet van heeft weerhouden opnieuw de fout in te gaan.