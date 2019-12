Klusjesman krijgt werkstraf voor oplichten hoogbejaarde vrouw

BREDA -

Even wat dakpannen recht leggen, het was een klus van slechts een kwartier. Toch kostte dit kwartiertje werk een hoogbejaarde vrouw vijfhonderd euro. Twee klusjesmannen stonden daarom vrijdag in Breda voor de politierechter. Een werd vrijgesproken, de ander kreeg een werkstraf van honderd uur waarvan veertig voorwaardelijk.