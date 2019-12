'Moeizame WK-start voor Michael van Gerwen, maar winst op Jelle Klaasen is wat telt'

Michael van Gerwen heeft vrijdagavond Jelle Klaasen verslagen op het WK darts in Londen. Met 3-1 was de titelverdediger uit Vlijmen in de tweede ronde te sterk voor de Bredanaar.

Klaasen won de eerste set. Opmerkelijk was het gemiddelde van Van Gerwen in die set, nog geen 86 per drie pijlen, opvallend laag voor Mighty Mike. En in de tweede set had Klaasen zelfs de kans op een nog ruimere voorsprong te komen. Hij stond op 2-1 voor en mocht vervolgens zelf gooien voor de setwinst. Maar hij was niet uit in vijftien pijlen. Van Gerwen pakte de leg en won de set vervolgens met de hoogst mogelijke finish.

Daarna liet Van Gerwen af en toe zien waarom hij de beste van de wereld is, daarbij zal de drive om per se te willen winnen van Klaasen - de twee hebben een zeer slechte relatie - ook meegespeeld hebben. Overigens zal Van Gerwen zelf de eerste zijn die zal zeggen dat het in de komende partijen beter moet.

Goed spel

Klaasen maakte indruk met zijn spel tegen Van Gerwen. De voormalig wereldkampioen van de BDO kampte lange tijd met een polsblessure, maar is inmiddels weer volledig fit. Hij gaf Van Gerwen goed partij. "Dat geeft hoop voor komend jaar. Dat je niet wint van Van Gerwen is natuurlijk geen schande. Maar als Klaasen volgend jaar op toernooien zo weet te gooien, dan kan hij nog leuke dingen laten zien", zegt Omroep Brabant-sportverslaggever Fabian Eijkhout.

Voor Klaasen is het WK op de eerste dag dus al voorbij. In de eerste ronde won hij met 3-1 van Kevin Burness. Van Gerwen mag zich opmaken voor de derde ronde. Benito van de Pas, de derde Brabander die in actie komt op het WK, speelt komende woensdag zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen de Duitser Gabriel Clemens.