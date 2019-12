'Persoonlijke fouten zijn PSV fataal', malaise compleet na pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord

PSV heeft weer een enorme klap in het gezicht gekregen in de eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging op bezoek bij Feyenoord hard onderuit: 3-1. Willem II is de Eindhovenaren op de ranglijst nu voorbij en staat derde, PSV vierde.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees daarna verder.

"PSV speelde niet eens heel slecht in De Kuip. Het klinkt gek, maar ze hadden niet hoeven verliezen. Persoonlijke fouten braken de ploeg op", zegt PSV-watcher Job Willemse. "Die persoonlijke fouten kun je Mark van Bommel niet verwijten. Maar het is weer een nederlaag in een uitwedstrijd, dat mag je Van Bommel wel verwijten. De laatste overwinning uit was op 3 oktober."

Door twee persoonlijke fouten in de eerste helft stond het bij rust al 2-0, vrij snel in de tweede helft maakte Steven Berghuis met zijn derde doelpunt van de middag de 3-0. Gaston Pereiro deed in de slotfase nog iets terug, maar meer dan een eretreffer was het niet.

'Resultaat dramatisch'

Mark van Bommel was na afloop in de kleedkamer duidelijk tegen zijn spelers. "Ik heb gezegd: goed gespeeld, goed gevochten. Alleen het resultaat is dramatisch. Simpel."

De druk op de trainer neemt alleen maar toe, maar zelf denkt Van Bommel niet aan een vertrek. "Voetbal is oneerlijk. Als je kijkt naar hoe we voetballen, normaal gesproken moet je hier dan winnen. Het is niet gek als je hier met twee of drie goals verschil wint. We spelen hele goede wedstrijden, maar de resultaten zijn niet zoals het moet zijn. Maar opgeven ga ik niet hoor."

Willemse vraagt zich af of Van Bommel de volgende wedstrijd nog op de bank zit als hoofdtrainer van PSV. "Het is een groot vraagteken wat er nu met Van Bommel gaat gebeuren. Het bestuur zal zeker samen gaan zitten om de situatie te bespreken."

Fortuna Sittard-RKC: 3-2

Lees verder na de analyse van RKC-watcher John Nelissen.

Hans Mulder bezorgde RKC een vroege voorsprong met een rake kopbal uit een corner van Clint Leemans, Mark Diemers maakte al na een kwartier gelijk. Hij krulde de bal vanaf twintig meter met links in de verre hoek. Leemans zette RKC opnieuw op voorsprong. "Als de bal lekker voor mijn linker valt, op de rand van het zestienmetergebied, dan kan hij weleens binnen vallen", zei hij na afloop.

Maar de Moldaviër Vitalie Damascan bezorgde de Limburgers met twee goals wederom een zege in een thuisduel. Eén van die treffers viel op slag van rust. Leemans: "Als je vlak voor het eind van de eerste helft zo'n goal tegen krijgt, waar je de bal eigenlijk het stadion uit moet schieten, dan is dat zonde."

Rode kaart

In de slotfase kreeg RKC-aanvaller Darren Maatsen een rode kaart wegens natrappen. "Dat komt puur door frustratie", zegt Leemans. RKC blijft zodoende op acht punten staan, vijf punten achter ADO Den Haag.

Bekijk de reactie van Clint Leemans na afloop en lees verder.

Willem II wint opnieuw en staat derde van Nederland

Willem II lijkt niet te stuiten. De Tilburgse ploeg is in ieder geval tot zondagmiddag de nummer drie van de eredivisie. In Heerenveen won ze vrijdagavond met 1-2. Deze stand was bij rust al bereikt.

Lees verder onder de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout.

De formatie van Adrie Koster nam in Friesland al na negen minuten de leiding. De Griek Vangelis Pavlidis maakte toen de 0-1. Rodney Kongolo herstelde in de 22e minuut het evenwicht, maar nog vóór het rustsignaal zette Mike Trésor Ndayishimiye zijn team andermaal op voorsprong. De huurling van NEC scoorde vorige week ook al tegen Ajax en een week daarvoor tegen Sparta.

Gedenkwaardige overwinning

In de tweede helft kwam geen wijziging, al verhoogde de thuisclub wel de druk. Willem II had het moeilijk, maar het bleef overeind. Door de zege staat de teller nu op 32 punten, nooit eerder haalde Willem II zoveel punten in de eerste zeventien wedstrijden van de eredivisie. Toch wil machtwinner Ndayishimiye meer.