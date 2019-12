'RKC opnieuw met lege handen na zwakke tweede helft bij Fortuna', Willem II wint opnieuw

Lees verder na de analyse van RKC-watcher John Nelissen.

Hans Mulder bezorgde RKC na een kopbal uit een corner een vroege voorsprong, Mark Diemers maakte al na een kwartier gelijk. Hij krulde de bal vanaf twintig meter met links in de verre hoek. Clint Leemans zette RKC opnieuw op voorsprong, maar de Moldaviër Vitalie Damascan bezorgde de Limburgers met twee goals wederom een zege in een thuisduel. De winnende, na een uur, was een fraaie kopbal na een duik. Damascan bracht zijn doelpuntentotaal op vijf.

In de slotfase werd Darren Maatsen wegens natrappen weggestuurd bij RKC, dat zodoende op acht punten blijft staan. Fortuna staat op achttien punten. Zeventien daarvan werden in Sittard behaald.

Willem II wint opnieuw en staat derde van Nederland

Willem II lijkt niet te stuiten. De Tilburgse ploeg is in ieder geval tot zondagmiddag de nummer drie van de eredivisie. In Heerenveen won ze vrijdagavond met 1-2. Deze stand was bij rust al bereikt. Mocht PSV zondag bij Feyenoord verliezen, dan blijft Willem II precies halverwege deze competitie derde.

De formatie van Adrie Koster nam in Friesland al na negen minuten de leiding. De Griek Vangelis Pavlidis maakte toen de 0-1. Rodney Kongolo herstelde in de 22e minuut het evenwicht, maar nog vóór het rustsignaal zette Mike Trésor Ndayishimiye zijn team andermaal op voorsprong. De huurling van NEC scoorde vorige week ook al tegen Ajax en een week daarvoor tegen Sparta.

Gedenkwaardige overwinning

In de tweede helft kwam geen wijziging, al verhoogde de thuisclub wel de druk. Willem II had het moeilijk, maar het bleef overeind. Door de zege staat de teller nu op 32 punten, nooit eerder haalde Willem II zoveel punten in de eerste zeventien wedstrijden van de eredivisie. Toch wil machtwinner Ndayishimiye meer.