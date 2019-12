'Willem II door passie en strijd weer even derde van Nederland na zege op sc Heerenveen'

HEERENVEEN -

Willem II lijkt niet te stuiten. De Tilburgse ploeg is in ieder geval tot zondagmiddag de nummer drie van de eredivisie. In Heerenveen won ze vrijdagavond met 1-2. Deze stand was bij rust al bereikt. Mocht PSV zondag bij Feyenoord verliezen, dan blijft Willem II precies halverwege deze competitie derde.