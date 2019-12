Vier gewonden bij ongeluk op A58, weg tussen Rucphen en Zegge weer vrij

De ravage op de A58 bij Zegge was groot na de botsing

De A58 van Rucphen naar Zegge was zaterdagmorgen urenlang dicht vanwege een ongeluk dat rond vijf uur vrijdagnacht gebeurde. Een automobilist reed ter hoogte van tankstation Hoezaar tegen een vrachtwagen. Een andere automobilist probeerde de ravage te ontwijken en botste met zijn auto tegen een boom.

In de eerste auto zaten in totaal drie mensen. Twee van hen, onder wie de bestuurder, konden zelf uit de auto komen. Een zat bekneld en moest uit de auto bevrijd worden. Zij zijn alle drie naar een ziekenhuis gebracht.

Gedronken

In het ziekenhuis is bij de 20-jarige bestuurder uit Etten-Leur een bloedproef gedaan, omdat de agenten vermoedden dat hij te veel had gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Ook de 34-jarige man uit Roosendaal die met zijn auto tegen een boom belandde, is naar een ziekenhuis gebracht. "De ravage was groot", liet een ooggetuige weten. "Beide auto’s zijn total loss."

Weg vrij

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg werd rond halftwaalf weer vrijgegeven.