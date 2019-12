Automobilist rijdt bij ruzie in op man

Een 26-jarige man uit Roosendaal is vrijdagavond aangehouden omdat hij met zijn auto was ingereden op een andere man. De politie houdt rekening met een relationeel conflict.

De politie werd rond kwart over acht gewaarschuwd dat er een vechtpartij aan de gang was op de Desmijndijk. Meerdere eenheden gingen daarom die kant op.

Op de Desmijndijk vonden agenten een gewonde man. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Het is ook nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet daar onderzoek naar. De 26-jarige man uit Roosendaal zit vast.