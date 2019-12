Tientallen vuilniszakken met gebruikte luiers gedumpt in twee natuurgebieden

Een 32-jarige Tilburger heeft bekend dat hij afval heeft laten dumpen in twee natuurgebieden in Tilburg en Moergestel. De man had iemand anders geld betaald om het afval te lozen. De verdachte moet de opruimkosten van de dumpingen betalen aan de twee gemeentes.

De eerste berg met afval werd op maandag 2 december gevonden aan de Hoevense Kanaaldijk in Tilburg. In de vuilniszakken zaten onder meer luiers en huisvuil.

De boa's van Samen Sterk in Brabant (SSiB, de opsporingsambtenaren in het buitengebied) kwamen na onderzoek de Tilburger en een andere betrokkene op spoor. Die bekenden dat zij inderdaad tegen betaling afval hadden laten wegbrengen door iemand die zij niet kenden. Het is niet duidelijk hoe ze het duo op het spoor kwamen.

Gebruikte luiers

Later bleek dat ook in het natuurgebied Kerkeindse Heide in Moergestel afval was achtergelaten. "In beide afvalhopen zaten gebruikte luiers waardoor er een verband was tussen de twee verschillende dumpingen", meldt SSiB.

In de Brabantse natuurgebieden wordt veel vaker afval gedumpt. Veel minder vaak hoor je dat er ook dat een dader ervoor wordt gepakt.