Jannie Visscher verkozen tot nieuwe voorzitter van SP

De leden van de SP hebben Jannie Visscher gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Visscher, die de voorkeur had van het partijbestuur, versloeg uitdager Patrick van Lunteren uit Breda. Ze kreeg bijna twee derde van de stemmen.

Visscher volgt Ron Meyer op. Ze staat voor de taak de partij uit het slop te halen. De SP incasseerde vier verkiezingsnederlagen op rij en staat er volgens opiniepeilers opnieuw niet geweldig voor. Meyer trok zich die nederlagen, en de campagneflaters die daaraan zouden hebben bijgedragen, aan en kondigde in mei op te stappen.

Visscher was wethouder in Groningen en Eindhoven. Daar is ze nu raadslid.