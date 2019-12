Kluis met 1500 euro gestolen van kinderboerderij in Oss

Het was een enorme domper voor de medewerkers van kinderboerderij De Elzenhoek in Oss toen ze zaterdagochtend zagen dat er was ingebroken. De kluis, met daarin de opbrengst van de kerstmarkt, bleek te zijn gestolen. "Hadden we gisteren nog zo'n leuke avond met de kerstmarkt, vandaag waren we echt aangeslagen door de diefstal", vertelt bedrijfsleider Talitha Visser.

De kinderboerderij organiseerde vrijdag een kerstmarkt om wat extra geld op te halen voor het aankomende jubileumjaar. "We bestaan volgend jaar vijftig jaar en we willen dan iets extra's doen. Bijvoorbeeld een dier kopen of een nieuw speeltoestel", vertelt Talitha. In totaal werd een mooi bedrag van 1400 euro opgehaald.

Ruit ingeslagen

Maar van dat geld, en de kluis waar het inzat, was zaterdagochtend geen spoor te bekennen. Toen medewerkers bij de kinderboerderij arriveerden zagen ze dat het raam van het kantoor was ingeslagen. De kluis met daarin 1400 euro opbrengst en 100 euro wisselgeld was meegenomen.

"We hebben wel camera's hangen en een alarmsysteem, maar op de een of andere manier deed het alarm het niet", vertelt Talitha. Een beveiligingsbedrijf komt zaterdag kijken hoe dat kan. Wel zijn er beelden gemaakt. Al betwijfelt ze of bruikbaar zijn. "Het zijn twee jongens met een capuchontrui en een muts op. Ik vrees dat je ze niet goed kan zien." De beelden zijn inmiddels overgedragen aan de politie.

Kerstgedachte

De diefstal maakt veel indruk op mensen die de kinderboerderij kennen. Veel mensen boden aan om te helpen. Een man stelde meteen voor een crowdfundingsactie voor de kinderboerderij op te starten. "Dat betekent zo veel voor ons. Dat vond ik zo ontroerend, zo bijzonder, zo lief", vertelt ze met veel dankbaarheid.

En of het door de kerstgedachte komt of niet, maar de crowdfundingsactie loopt storm. Binnen een paar uur tijd is er al 2200 euro gedoneerd. "Weet je, geld is maar geld. Maar dat mensen dit voor je willen doen, dat is echt geweldig", stelt ze toch enigszins verbaasd. "Ik heb er net wel een paar traantjes om gelaten. Het is heel bizar en ontroerend."