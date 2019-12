Meerdere meldingen stormschade: omgewaaide bomen en winderige kerstmarkten

Het onstuimige weer zaterdagavond heeft in Brabant op verschillende plekken geleid tot stormschade. In Waalre werd de route van een levende kerststal geblokkeerd en bezoekers van kerstmarkten worden geteisterd door heftige windvlagen.

De laatste uren zijn verschillende meldingen binnengekomen uit Waalre, Woensel, Raamsdonksveer, Hoeven en Geffen bij de politie en brandweer van stormschade.



Route geblokkeerd

In Waalre werd de route van de levende kerststal geblokkeerd. Eén boom waaide om na een hevige windvlaag en twee andere overhellende bomen zijn door de brandweer omgezaagd om de veiligheid te kunnen garanderen. Dankzij het optreden van de brandweer kon de optocht naar de markt toch doorgaan.



Winderige kerstmarkt

In Vorstenbosch moest de brandweer uitrukken omdat er een kerstboom was omgewaaid. Ook verschillende kerstmarkten in Brabant worden zaterdagavond geteisterd door windvlagen.



Vanwege de verwachte zware windstoten werd eerder zaterdag code geel afgegeven in onder andere Brabant. De ANWB waarschuwt ook dat het verkeer zaterdagavond rekening moet houden met zware windstoten.