BOXMEER -

In de Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer staan zo’n 580 kerststallen tentoongesteld. Daarmee is het de grootste kerststallententoonstelling van Nederland. Maar Kees heeft er nog veel meer! Hij heeft namelijk 2400 kerststallen verzameld van over de hele wereld. Het Brabants Buske zocht Kees op, bekijk de video hieronder.