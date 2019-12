Sylvana is boos en verdrietig: wie heeft het kerstboompje van haar moeders graf gestolen?

Sylvana was tien jaar toen haar moeder overleed. Sindsdien heeft er ze samen met haar vader een traditie van gemaakt om voor iedere kerst een kerstboompje met lichtjes op het graf van haar moeder te zetten. Dat ging altijd goed, tot aan afgelopen vrijdag.

Zelfs in de prullenbak gezocht

Omdat er in al die jaren nog nooit een boompje is meegenomen, was het ongeloof en de verontwaardiging groot bij Sylvana en haar vader toen ze vrijdagochtend zagen dat het boompje weg was . “In eerste instantie dacht ik, hoopte ik dat het boompje misschien was weggewaaid. Wat eigenlijk niet kon, want ik had het zo neergezet dat er niets mee kon gebeuren. Maar ik ben toch overal gaan zoeken, zelfs in de prullenbak op het kerkhof”, vertelt Sylvana.

Maar het boompje was nergens te vinden en dus kan het volgens haar niet anders dan dat iemand het heeft meegenomen. “En daar ben ik eigenlijk heel boos en verdrietig over. Je moet gewoon met je vingers van andermans spullen afblijven. En zeker van een graf! Ik heb één hoop en dat is dat degenen die dit heeft gedaan geen geld heeft om zelf een boompje te kopen. En er heel blij mee is. Dat maakt het voor mij minder erg”.

Wie doet zoiets?

In haar verontwaardiging zette Sylvana vrijdag een bericht op Facebook en dat zorgde voor de nodige commotie. “De meeste mensen reageren in de trant van, ’verschrikkelijk’, ‘sterkte’ en ‘wie doet zoiets’. Maar het meest opvallend waren de reacties van mensen die exact hetzelfde is overkomen. Op hetzelfde kerkhof. Dit is ook de reden dat ik er wel aangifte van ga doen bij de politie”, zegt Sylvana resoluut.

Maar dat komt allemaal wel. Het belangrijkste voor Sylvana is dat haar moeder ‘haar’ kerstboompje niet hoeft te missen. "We hebben meteen een nieuwe gekocht. Met lichtjes."