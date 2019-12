Maria 'Mie' Maas hielp dwangarbeiders bij vliegbasis Gilze-Rijen ontsnappen

Het begint in 1943. Ineens staan er mannen in gestreepte pakken in de keuken van Mie. De mannen zijn tot kort daarvoor als dwangarbeider aan het werk geweest op vliegbasis Gilze-Rijen. Na bombardementen was er veel kapot op het vliegveld.

Gevangenen van Kamp Vught worden ingezet om de schade te herstellen. Gaten dichten, omheining herstellen, straten opnieuw leggen, het zijn allemaal klussen voor de gevangenen.

Gevangenen uit Kamp Vught moest schade aan vliegbasis Gilze-Rijen herstellen.

'Gewone' kleren

Ook al hebben de gevangenen het op de basis beter dan in Kamp Vught een aantal van hen wil ontsnappen. Logisch, ze willen liever naar huis. Een paar gevangenen ontsnappen. Ze komen bij het huisje van Mie aan de Heideweg. Daar krijgen ze 'gewone' kleren.

Hun gestreepte gevangenpakken laten ze bij Mie achter. De mannen kunnen nu het dorp in en naar huis of naar een onderduikadres. Met de gewone kleren vallen ze niet zo erg op als met de gestreepte pakken. De kleding die de gevangenen achterlaten wordt door Mie meteen weggewerkt. Ze stookt de pakken op in haar fornuis.

Huisje tegen vliegbasis

Waarschijnlijk wordt het onder de gevangenen bekend dat in 'dat huisje tegen de vliegbasis aan' een mevrouw woont die je helpt als je ontsnapt. Vooral als er een bombardement is, ziet een aantal hun kans schoon om naar 'dat huisje' te komen.

Als het vliegveld onder vuur wordt genomen, gaan de Duitsers de schuilkelders in. De gevangenen moeten zelf maar zorgen dat ze het overleven. Dat is hét moment om naar Mie te vluchten.

De Duitsers vonden vliegbasis Gilze-Rijen een belangrijk vliegveld

Inval

Op een bepaald moment merken de Duitsers dat er na een bombardement gevangenen verdwenen zijn. Tijdens hun zoektocht zien ze het huisje van Mie Maas. Ze doen een inval. Het gebeurt net als Mie de pakken van gevangenen aan het opstoken is. Mie wordt opgepakt en zelf naar Kamp Vught gebracht. Daar zit ze tot het eind van de oorlog.

