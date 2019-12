Historicus Marilou ontdekte ‘bruidsfoto des doods’ van man met dode vrouw [GOEI VOLK]

“Als historisch verslaggever bij het Brabants Historisch Informatiecentrum zoek ik verhalen achter foto’s en stukken uit ons archief. Eén van de meest bizarre ontdekkingen die ik ooit heb gedaan, is de ‘bruidsfoto des doods’ uit 1850, waarop architect Carl Weber met zijn vrouw Emily staat. Een paar uur voordat de foto werd gemaakt, overleed Emily. ⠀Op het eerste oog lijkt het een heel normale foto. Maar als je beter kijkt, zie je dat de vrouw overeind wordt gehouden met stokjes en touwtjes. Ik werd daarover getipt door iemand die het verhaal achter de foto kende. Als je het weet, denk je: hoe heb ik dit kunnen missen? Carl moet zich na het overlijden van zijn vrouw hebben gerealiseerd dat ze geen bruidsfoto hadden, dus heeft hij er een paar uur naderhand nog een laten maken. ⠀Niet alles is zo spectaculair, maar achter archiefstukken zit dus vaak meer dan je denkt. Ik werk nu alweer twaalf jaar bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Ik ben hier nog lang niet klaar, want er wachten nog genoeg verhalen die verteld kunnen worden. De geschiedenis klotst hier tegen de plinten omhoog. ⠀Naast geschiedenis vind ik schrijven heel leuk. Van mijn man kreeg ik daarom een schrijfworkshop cadeau. Daar ben ik een boek gaan schrijven en dat wordt binnenkort zelfs uitgebracht door een uitgever. Het verhaal gaat over een vrouw die onderzoek doet naar Esther Lachman, een courtisane uit Moskou die haar dromen najaagt en naar Parijs vertrekt. Esther heeft echt bestaan, dus daarin zie je de liefde voor geschiedenis weer terug. De vrouw die onderzoek doet naar haar bedacht ik erbij. ⠀Mijn eigen geschiedenis wil ik nog een keer doorlichten. Dat kriebelt wel een beetje. Maar ik ben er al de hele dag mee bezig voor het werk. Dus als ik thuis ben, ga ik geen stamboomonderzoek doen.” - Marilou Nillesen uit Oss. ⠀#goeivolk #onsbrabant #brabant shistorischinformatiecentrum #geschiedenis