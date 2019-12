Ravage op de randweg Eindhoven: twee voertuigen en aanhangwagen in de sloot

Een personenauto en een busje met een aanhanger zijn allebei in de sloot gereden. Er is een ravage ontstaan op de weg. Volgens een omstander is er een lantaarnpaal uit de grond gereden, daarvan is de bedrading zichtbaar.



Ravage

De afslag naar het vliegveld is voor een deel afgesloten, daarnaast zijn tijdelijk alle rijstroken dicht. Hoe de ravage is ontstaan, wordt onderzocht. De voertuigen en de aanhangwagen worden door een bergingsbedrijf opgetakeld. Daarna moet de weg nog vrij worden gemaakt.

De twee inzittenden van de personenauto en de vijf inzittenden van het busje zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand is naar het ziekenhuis gebracht.