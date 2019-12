Soms valt de appel niet ver van de boom, eerst zoon en daarna vader betrapt op rijden onder invloed

HEESWIJK-DINTHER -

Het is wel heel sterk. In Heeswijk-Dinther werd zaterdagochtend een jongen van 21 betrapt op het rijden onder invloed. Zaterdagavond hielden wijkagenten een 41-jarige man aan die in dezelfde auto reed en ook onder invloed was. Het bleek de vader van de jongen te zijn.