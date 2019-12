Zo voorkom je een schoorsteenbrand: veeg elk jaar en blus nooit met water

In zeer korte tijd braken zaterdag vier schoorsteenbranden uit in onze provincie, terwijl er volgens de brandweer normaal gesproken zes per dag zijn in heel Nederland. Hoe ontstaat zo'n brand en hoe voorkom je die? Omroep Brabant zet vragen op een rij.

Het ging zaterdagmiddag in een half uur tijd mis in Mierlo, Eersel, Roozendaal en Drunen. Later op de avond was er ook een schoorsteenbrand in Helvoirt.

Hoe ontstaat brand in de schoorsteen?

Dit ontstaat doordat aanslag aan de binnenkant van de schoorsteen in brand vliegt. Deze aanslag kan roet zijn maar ook creosoot, wat heel erg brandbaar is.

Wat is dat creosoot precies en hoe komt dat in je schoorsteen?

Creosoot zijn brandstofdeeltjes die niet verbrand zijn. Het kan aankoeken aan de binnenkant van de schoorsteenwand tot een dikke teerlaag. Creosoot kan ontstaan door nat of rot hout, maar ook als vuur in de kachel wordt 'gesmoord'. Dat gebeurt als je minder lucht en dus zuurstof in de kachel binnenlaat. Hierdoor wordt de temperatuur in de kachel wat lager en is er geen 'volledige' verbranding. Dit werkt bevorderlijk voor creosoot.

Hoe voorkom je een schoorsteenbrand?

De belangrijkste tip is om je schoorsteen jaarlijks te laten vegen. Zo wordt de aanslag van de schoorsteenwanden geschraapt. Daarnaast raadt de brandweer aan om volgens een bepaalde manier te stoken en aanmaakblokjes te gebruiken in plaats van spiritus of benzine.

In dit filmpje legt de brandweer uit hoe je veilig stookt:

Wat doe je als je schoorsteen toch in brand staat?

Blus in ieder geval nooit met water. Hierdoor ontstaat namelijk stoom en de schoorsteen kan dat niet snel genoeg afvoeren. Er is dan kans op een explosie in je schoorsteen. Je kan het beste het vuur doven met zand of zout, want dat onttrekt zuurstof waardoor het vuur uitgaat.

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de brandweer.