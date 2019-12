Man (18) zonder rijbewijs vliegt uit bocht met auto en raakt ernstig gewond in Willemstad

Er was geen ander verkeer bij het ongeluk in Willemstad betrokken. (Foto: Christian Traets)

Een 18-jarige automobilist uit Willemstad is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn auto op een boom botste langs het Steenpad in Willemstad. Dit gebeurde rond halfdrie. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Volgens de politie beschikt de bestuurder niet over een rijbewijs. "Mogelijk heeft hij ongezien de auto van een bekende meegenomen."

Traumaheli

De auto kwam na het raken van de boom op het midden van de weg tot stilstand. Het slachtoffer zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

Vanwege de ernst van het ongeluk kwam ook een traumaheli naar de plaats van het ongeluk.

Bloed afgenomen

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Op verzoek van de politie is bij hem bloed afgenomen om na te gaan of hij alcohol of drugs had gebruikt.