John Verhoeven schreef met Danny Vera de megahit Roller Coaster en geniet van het succes

"Ik heb het eerst aan mijn eigen band laten horen. Die vonden het helemaal niks." Een tokkeltje dat ontstond in het hoofd van muzikant John Verhoeven uit Veghel, groeide uit tot Roller Coaster, de monsterhit van Danny Vera. De twee spraken over de achtbaan die het leven is en toen rolde het liedje er binnen twee uur uit.

John Verhoeven maakte als Mercy John twee cd's. Daarnaast schrijft hij ook voor anderen. En juist toen hij bedacht had, dat hij dat laatste wat vaker wilde gaan doen, ontmoette hij Danny Vera. Een aantal jaar geleden was dat, in het Muziekgebouw Eindhoven. "Als muzikanten elkaar ontmoeten, wordt aan het einde van het gesprek vaak gezegd: we moeten eens samen een liedje schrijven. Vaak komt dat er niet van. Nu dacht ik: daar ga ik hem eens aan houden."

En er volgde inderdaad een afspraak, in Middelburg bij Danny Vera thuis. Verhoeven wilde daar niet onvoorbereid aankomen. In zijn telefoon had hij dan ook een paar audiofragmenten klaarstaan, waarvan hij dacht dat Vera er misschien iets mee zou kunnen. De fragmenten heetten Danny 1 t/m 5.

Tokkeltje

Verhoeven weet nog wanneer hij het tokkeltje Danny 2 voor het eerst speelde, thuis in Veghel. "De kindjes lagen te slapen, dan is het lekker rustig in huis. Mijn vriendin was volgens mij op pad. Ik speelde op mijn gitaar een liedje van Townes van Sandt, een Amerikaanse singer songwriter. Dat liedje heet If I needed you. Toen dacht ik: als ik nou eens die akkoorden neem, maar ik ga het omdraaien, een soort inversie maken."

Hij lied het aan zijn eigen band horen, maar de bandleden zagen het helemaal niet zitten. Dus ging het als Danny 2 mee naar Middelburg. En daar viel het wel in de smaak. De Zeeuwse muzikant begon meteen mee te zingen en neuriën. "Bij Danny popte meteen het woord Roller Coaster op."

Peanuts

De twee raakten aan de praat over de achtbaan van het leven, van hun eigen levens: "Danny heeft veel meegemaakt, ik heb ook veel meegemaakt. Het lijkt wel of we soms in een karretje zitten en dat gaat omhoog, dan kan het allemaal niet mooier. Daar zitten we nu ook. Maar er komt altijd wel weer een moment dat het karretje weer als een gek naar beneden raast. En als artiesten, het lijkt wel alsof we daar niet zo goed tegen gewapend zijn."

Hij vervolgt: "Dus daar hebben we over gesproken en dan is zo'n tekst schrijven bijna peanuts." Twee uur later was het liedje dan ook klaar en in maart kwam het uit. En nu staat het op nummer 4 in de Top 2000, ingeklemd tussen Billy Joel en Led Zeppelin. "Daar kan ik heel erg van genieten."

Zelfkennis

Over zijn eigen rollercoaster vertelt Verhoeven: "In 2017 heb ik een flinke burnout gehad. Mijn liedje This Ain't New York was net uit. Verder was ik een poppodium aan de Noordkade in Veghel aan het opstarten. En ik heb een jong gezin en werk bij Fontys in Tilburg." Verhoeven had het ontzettend druk en wilde alles ook nog eens heel goed doen. En zoals dat gaat, ging ineens het licht uit, halverwege een optreden. "Ik dacht echt dat ik doodging. Ik moest ter plekke van het podium af."

Over de periode die volgt zegt de muzikant: "Het was alsof er een deur openging waar ik nog nooit achter had gekeken. Maar daar ben ik uiteindelijk alleen met een hoop zelfkennis vandaan gekomen." En er volgde een liedje uit: Let it go easy. "Probeer het eens wat losser te laten"

Omhoog

Op dit moment gaat zijn achtbaankarretje weer omhoog. Op 24 april staat hij als voorprogramma van Danny Vera in AFAS Live. Dat hij medeschrijver is van Roller Coaster, levert hem veel aandacht op. Zijn wens om meer voor anderen te schrijven, komt dan ook ook uit. Lachend: "Er zijn meer mensen die een hit willen."