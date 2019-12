Jongen uit het niets bewusteloos geslagen in Helmond

Een 17-jarige jongen is zondagochtend op de Veestraat in Helmond uit het niets bewusteloos geslagen. Het is voor de politie nog compleet onduidelijk waarom het slachtoffer de klap kreeg.

De jongen liep samen met een vriend rond halfacht op de Veestraat toen hij ineens van achteren door een andere jongen in zijn gezicht werd geslagen. Door de klap raakte hij buiten bewustzijn en is hij gewond geraakt.

Oom en vader

Een opvallend detail is dat een getuige heeft gezien dat de vermeende dader samen met zijn vader en oom was. Deze twee zouden zich een tijdje over het slachtoffer hebben ontfermd.

De politie komt graag met het duo in contact en is op zoek naar mensen die hier meer over weten.