Automobilist (47) overleden na botsing op boom tijdens politieachtervolging

De aanrijding vond plaats op de Hobbel in Riethoven. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)

RIETHOVEN -

Op de Hobbel in Riethoven is zondagnacht een automobilist om het leven gekomen tijdens een politieachtervolging. De man botste in een gestolen auto op een boom en meteen daarna botsten agenten met hun auto op de auto van het slachtoffer. Het gaat om een 47-jarige man uit Tiel.