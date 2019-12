Fresku scoort YouTubehit met rap over Nederlandse geschiedenis in 'Zondag met Lubach'

De geschiedenis van Nederland in een boekje? Dat vinden jongeren maar niks, dachten de Eindhovense rapper Fresku en tv-presentator Arjen Lubach. Ze maakten hun eigen versie, maar dan in een rapvideo. Mét aandacht voor de zwarte bladzijdes, zoals de slavernij. Dat kan op veel enthousiasme rekenen: het filmpje dat zondagavond werd uitgezonden in 'Zondag met Lubach' is al bijna 100.000 keer bekeken op YouTube.

De aanleiding voor de rap is een plan van de overheid om alle achttienjarigen in ons land volgend jaar een Canon van Nederland te geven. Daarin komen de vijftig belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis aan bod. Er was veel om te doen.

Er zou in de canon bijvoorbeeld te weinig aandacht zijn voor de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, zoals de slavernij. Ook wilde de regering de canon eerst als boekje laten drukken, maar is het nu de bedoeling dat die als losse video's verschijnt, omdat jongeren het anders niet interessant genoeg zouden vinden.

Fresku en Arjen Lubach geven met hun eigen canon alvast een voorproefje van hoe het, wat hun betreft, wél moet. En ook de minder mooie kanten komen aan bod. Bijvoorbeeld de slavernij. Want: "Je mag best trots zijn. Maar wie het boek wil snappen, moet ook zwarte bladzijdes lezen", rapt Fresku in het filmpje.

Bekijk hieronder de video van Fresku en Lubach en enkele reacties op Twitter: