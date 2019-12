A27 dicht na ongeluk met vrachtwagen, traumaheli landt op snelweg

Een vrouw raakte gewond, de weg is dicht. (Foto: SQ Vision)

Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Oosterhout-Zuid is de weg richting Breda dicht. Er is een traumahelikopter geland op de snelweg. De weg blijft waarschijnlijk tot ongeveer twaalf uur 's middags dicht.

Volgens omstanders is er een vrouw gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Het verkeer moet omrijden via de A59, A16 en A58. Tussen knooppunt Hooipolder en tussen en Oosterhout-Zuid staan mensen ongeveer een halfuur in de file.