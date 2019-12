A27 weer open na ongeluk met vrachtwagen waarbij vrouw zwaargewond raakte

Een vrouw is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A27. De weg tussen Oosterhout-Zuid en Breda is daardoor urenlang dicht geweest. Rond halftwee ging de A27 weer open.

Hoe dat ongeluk precies kon gebeuren, is onduidelijk. Volgens de politie is de vrouw aangereden door een vrachtwagen. Mogelijk liep ze te voet over de snelweg, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De vrouw is op de snelweg gereanimeerd. Ze is daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Een bestelbusje is door de botsing achterop de vrachtwagen beland. Het is niet duidelijk of de bestuurder van het bestelbusje gewond is geraakt.

Het verkeer vanuit het noorden moest omrijden via de A59, A16 en A58. Rond half twaalf werd bekend dat de weg nog gereinigd moest worden en dat de weg daarna open kon.