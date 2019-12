Toon N. die Yassine Majiti doodschoot na ruzie op salsafeest, krijgt in hoger beroep zelfde straf

Toon N. (41) krijgt in hoger beroep dezelfde straf voor het doodschieten van de 33-jarige Bosschenaar Yassine Majiti bij Aquabest in Best. Het Openbaar Ministerie wilde in hoger beroep een celstraf van veertien jaar, maar het gerechtshof blijft bij de twaalf jaar cel die de rechtbank vorig jaar oplegde.

Toon N. werd vorig jaar veroordeeld tot de jarenlange celstraf voor een dodelijke schietpartij op een parkeerplaats in Best op 5 november 2017. Voorafgaand aan de schietpartij heerste er een agressieve sfeer op een salsafeest bij Aquabest met meerdere opstootjes.

Op de parkeerplaats kwam het 's nachts tot een vechtpartij tussen vrienden van de schutter en een groep uit Den Bosch. Toen een van de Bosschenaren dreigde om de schutter aan te vallen, pakte hij zijn revolver en loste een schot dat het slachtoffer recht in het gezicht raakte. Yassine stierf vervolgens in de armen van een beveiliger.

Zelfverdediging

Het Openbaar Ministerie wilde een hogere straf dan twaalf jaar omdat het vindt dat er gericht is geschoten op het slachtoffer. In de eerste rechtszaak, in 2018, werd daarom zestien jaar geëist. De rechter vond echter dat de schutter handelde uit zelfverdediging. Hij ging echter wel veel te ver door een vuurwapen te gebruiken. In hoger beroep blijft het gerechtshof bij deze bevindingen.

Ook de advocaat van Toon N. had het hoger beroep aangetekend. De schutter beweert namelijk dat zijn revolver per ongeluk afging. Door het spreken van meerdere getuigen is het hof tot conclusie gekomen dat er wel degelijk gericht is geschoten.