Wiskundedocent geschorst na misbruik van 10-jarig jongetje op Franse camping

De wiskundeleraar is geschorst. (Archieffoto)

Het Fortes Lyceum in Gorinchem heeft een 45-jarige man uit Kaatsheuvel geschorst omdat hij is veroordeeld voor aanranding van een 10-jarige jongen op een Franse camping. De wiskundedocent werd begin dit jaar al veroordeeld door een Franse rechtbank, maar de scholengemeenschap kwam daar onlangs pas achter.

Dat meldt het Brabants Dagblad, dat eerder verslag deed van de rechtszaak. De Gorkumse school zou uit recente berichtgeving van de krant erachter zijn gekomen dat de leraar zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht. In Frankrijk is er namelijk geen verplichting om de Nederlandse autoriteiten in te lichten wanneer een Nederlander terechtstaat voor een misbruikdelict.

In de zomer van 2018 betastte de Kaatsheuvelnaar een 10-jarig Nederlands jongetje op een camping in centraal Frankrijk. Op een wc-hokje randde hij zijn slachtoffer aan. De rechter van het arrondissement van Limouges legde hem een voorwaardelijk celstraf van zes maanden op. Ook moet hij 2000 euro aan schadevergoedingen betalen en mag hij de komende vijf jaar Frankrijk niet in.

Diepe wonden

Ook de moeder van slachtoffer was aanwezig bij de veroordeling. Zij vertelde dat het misbruik diepe wonden heeft achtergelaten. "Mijn zoon vertelde me dat als hij één ding in zijn leven kon wissen, het deze avond zou zijn."

De wiskundeleraar heeft na zijn daad nog 16 maanden lang voor de klas gestaan. De scholengemeenschap waar het Fortes Lyceum onder valt, wil maandag niet reageren.